СМИ: Украина наткнулась на оборону, которой не было в Европе со Второй мировой войны
21 сентября 202305:02
В ходе контрнаступления украинская армия наткнулась на мощнейшую оборону, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает The New York Times.
По данным издания, Киеву не помогла даже новейшая техника, которую Украина получили от западных коллег. При этом российские войска хорошо подготовилась к тому, чтобы противостоять наступлению Вооруженных сил Украины.
Ранее стало известно, что западные СМИ перестали покрывать провокации Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru