СМИ: Украина наткнулась на оборону, которой не было в Европе со Второй мировой войны

В ходе контрнаступления украинская армия наткнулась на мощнейшую оборону, подобной которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает The New York Times.

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По данным издания, Киеву не помогла даже новейшая техника, которую Украина получили от западных коллег. При этом российские войска хорошо подготовилась к тому, чтобы противостоять наступлению Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, что западные СМИ перестали покрывать провокации Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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