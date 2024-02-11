СМИ: новый командующий теробороной Украины руководил разгоном Майдана
Назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским новый командующий территориальной обороной Игорь Плахута руководил внутренними войсками при разгоне Майдана в декабре 2013 года. Об этом пишет «Общественное».
По информации издания, в то время Плахута занимал должность начальника управления внутренних войск. 10 декабря 2013 года он руководил действиями силовиков при зачистке площади Независимости в центре Киева, говорится в материале.
Ранее украинской территориальной обороной командовал генерал-майор Анатолий Баргилевич. Зеленский 9 февраля подписал указ о его назначении начальником Генштаба ВСУ.
Президент Украины 8 февраля объявил об отставке Валерия Залужного с поста главкома вооруженных сил страны, напоминает «Радиоточка НСН».
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