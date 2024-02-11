СМИ: новый командующий теробороной Украины руководил разгоном Майдана

Назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским новый командующий территориальной обороной Игорь Плахута руководил внутренними войсками при разгоне Майдана в декабре 2013 года. Об этом пишет «Общественное».

Ничего не поменяется: Кадровые перестановки в ВСУ не повлияют на действия России

По информации издания, в то время Плахута занимал должность начальника управления внутренних войск. 10 декабря 2013 года он руководил действиями силовиков при зачистке площади Независимости в центре Киева, говорится в материале.

Ранее украинской территориальной обороной командовал генерал-майор Анатолий Баргилевич. Зеленский 9 февраля подписал указ о его назначении начальником Генштаба ВСУ.

Президент Украины 8 февраля объявил об отставке Валерия Залужного с поста главкома вооруженных сил страны, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийМайданУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры