СМИ: новый командующий теробороной Украины руководил разгоном Майдана

По информации издания, в то время Плахута занимал должность начальника управления внутренних войск. 10 декабря 2013 года он руководил действиями силовиков при зачистке площади Независимости в центре Киева, говорится в материале.

Ранее украинской территориальной обороной командовал генерал-майор Анатолий Баргилевич. Зеленский 9 февраля подписал указ о его назначении начальником Генштаба ВСУ.

Президент Украины 8 февраля объявил об отставке Валерия Залужного с поста главкома вооруженных сил страны, напоминает «Радиоточка НСН».

