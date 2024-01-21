СМИ: Украина начала сооружение собственной «линии Суровикина»
Украина после провала контрнаступления начала сооружать оборонительные рубежи, подобные российской «линии Суровикина», пишет британская газета The Telegraph.
По информации издания, Украина начала сооружать укрепления, опасаясь возможного масштабного наступления российских сил. Оборонительные рубежи построят на основных участках линии фронта.
Журналисты издания отметили, что новые линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут трехуровневыми, состоящими из противотанковых заграждений, опорных пунктов и траншей.
По данным Business Insider, США в 2022 году запретили главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному наступать на Крым, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru