Кулеба назвал разведывательные дроны причиной провала наступления ВСУ

По его словам, российская армия в больших масштабах использовала разведывательные дроны, подключенные к ударным беспилотникам. Из-за этого украинские солдаты испытывали серьезные трудности с передвижением, констатировал Кулеба.

«Тебя сразу обнаруживает разведывательный дрон, который отправляет сообщение на ударный дрон, и ты мертв», - сказал глава МИД.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, США выступали против планов главкома ВСУ Валерия Залужного провести наступление на Крым в 2022 года, сообщает «Радиоточка НСН».

