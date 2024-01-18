Кулеба назвал разведывательные дроны причиной провала наступления ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления столкнулись с активным использованием Россией разведывательных беспилотников, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, российская армия в больших масштабах использовала разведывательные дроны, подключенные к ударным беспилотникам. Из-за этого украинские солдаты испытывали серьезные трудности с передвижением, констатировал Кулеба.
«Тебя сразу обнаруживает разведывательный дрон, который отправляет сообщение на ударный дрон, и ты мертв», - сказал глава МИД.
Как сообщила газета The Wall Street Journal, США выступали против планов главкома ВСУ Валерия Залужного провести наступление на Крым в 2022 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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