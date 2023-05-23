СМИ: Украина может получить истребители F-16 уже к осени
В Евросоюзе не исключают, что Украина может получить истребители F-16 уже осенью, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в сфере обороны в Центральной Европе.
В Госдепартаменте США заявили, что предоставление истребителей четвертого поколения F-16 Украине является приоритетом для Вашингтона.
Накануне американский лидер Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что скоро украинские летчики начнут обучаться пилотированию, а в предстоящие месяцы союзники Украины решат, кто именно и в каком количестве поставит Киеву боевые самолеты F-16.
Аналитики отмечают, что Украине не хватает превосходства именно в воздухе. Обозреватель американского издания 19fortyfive Максим Скрипченко накануне заметил, что именно по этой причине контрнаступление ВСУ откладывается, передает «Радиоточка НСН».
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