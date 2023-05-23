СМИ: Украина может получить истребители F-16 уже к осени

В Евросоюзе не исключают, что Украина может получить истребители F-16 уже осенью, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в сфере обороны в Центральной Европе.

В Госдепартаменте США заявили, что предоставление истребителей четвертого поколения F-16 Украине является приоритетом для Вашингтона.