СМИ: Украина может получить истребители F-16 уже к осени

В Евросоюзе не исключают, что Украина может получить истребители F-16 уже осенью, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в сфере обороны в Центральной Европе.

В Госдепартаменте США заявили, что предоставление истребителей четвертого поколения F-16 Украине является приоритетом для Вашингтона.

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Накануне американский лидер Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что скоро украинские летчики начнут обучаться пилотированию, а в предстоящие месяцы союзники Украины решат, кто именно и в каком количестве поставит Киеву боевые самолеты F-16.

Аналитики отмечают, что Украине не хватает превосходства именно в воздухе. Обозреватель американского издания 19fortyfive Максим Скрипченко накануне заметил, что именно по этой причине контрнаступление ВСУ откладывается, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ВооружениеСШАЕвросоюзУкраина

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