По данным издания, имеется риск потерять дальнейшую поддержку Украины со стороны союзников. Отмечается сильная зависимость от партнеров. Во многих странах, которые оказывают украинским властям помощь, в скором времени должны пройти выборы, в связи с чем Киеву необходимо хорошо подумать перед тем, как публично высказывать недовольства в отношении того, или иного государства.

Ранее стало известно, что провал украинского лидера Владимира Зеленского в ООН ведет к новому этапу конфликта на Украине — к его завершению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

