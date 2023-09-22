СМИ: Украина может лишиться дальнейшей помощи со стороны западных стран

Запад постепенно меняет отношения к помощи Киеву, сообщает «Главком».

В США рассказали, что входит в новый пакет помощи Украине

По данным издания, имеется риск потерять дальнейшую поддержку Украины со стороны союзников. Отмечается сильная зависимость от партнеров. Во многих странах, которые оказывают украинским властям помощь, в скором времени должны пройти выборы, в связи с чем Киеву необходимо хорошо подумать перед тем, как публично высказывать недовольства в отношении того, или иного государства.

Ранее стало известно, что провал украинского лидера Владимира Зеленского в ООН ведет к новому этапу конфликта на Украине — к его завершению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияЗападУкраина

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