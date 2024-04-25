СМИ: Украина может больше не получить помощи до выборов в США

Киеву, скорее всего, потребуется больше финансирования от Вашингтона, но Украина может не получить его до выборов американского президента в ноябре 2024 года, сообщает Politico со ссылкой на помощника одного из сенаторов.

Премьер Словакии: Военная помощь США продлит конфликт на Украине

Член комитета палаты представителей по вооруженным силам и иностранным делам Бил Китинг не ответил на вопрос, будет ли выделенный 24 апреля пакет военной помощи Украине последним. По его словам, «все больше и больше американцев собираются заниматься своими делами».

Ранее в Пентагоне заявили, что зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, а также БМП Bradley вошли в пакет военной помощи, который США передадут Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры