СМИ: Украина может больше не получить помощи до выборов в США
Киеву, скорее всего, потребуется больше финансирования от Вашингтона, но Украина может не получить его до выборов американского президента в ноябре 2024 года, сообщает Politico со ссылкой на помощника одного из сенаторов.
Член комитета палаты представителей по вооруженным силам и иностранным делам Бил Китинг не ответил на вопрос, будет ли выделенный 24 апреля пакет военной помощи Украине последним. По его словам, «все больше и больше американцев собираются заниматься своими делами».
Ранее в Пентагоне заявили, что зенитные ракеты RIM-7 и ракеты-перехватчики AIM-9M, а также БМП Bradley вошли в пакет военной помощи, который США передадут Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru