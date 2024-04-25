«Россияне не отступят от тех требований, которые у них имеются. Они не уйдут из Донбасса, Луганска и Крыма. Не уйдут! Можете дать [Киеву] хоть $300 млрд», — заявил он.

Как считает премьер-министр, Запад продолжает придерживаться ошибочной стратегии по конфликту на Украине, который использует, чтобы ослабить РФ.

Ранее премьер Словакии выступил против принятия Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

