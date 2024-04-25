Премьер Словакии: Военная помощь США продлит конфликт на Украине

Выделение Вашингтоном многомиллиардной военной помощи Киеву обернется увеличением числа убитых, продлит конфликт вокруг Украины и не изменит позицию России, сообщил телеканалу JOJ глава правительства Словакии Роберт Фицо.

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«Россияне не отступят от тех требований, которые у них имеются. Они не уйдут из Донбасса, Луганска и Крыма. Не уйдут! Можете дать [Киеву] хоть $300 млрд», — заявил он.

Как считает премьер-министр, Запад продолжает придерживаться ошибочной стратегии по конфликту на Украине, который использует, чтобы ослабить РФ.

Ранее премьер Словакии выступил против принятия Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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