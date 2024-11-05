СМИ: Украина готова на переговоры с РФ по энергобезопасности с посредником
Киев согласен провести переговоры с Москвой по энергобезопасности при наличии посредника, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя президента Украины Владимира Зеленского.
«Украина не против, чтобы Катар или любая другая страна стала посредником переговоров Украины и РФ насчет энергетической безопасности, раз прямые беседы стран исключены», — пишет агентство.
Ранее газета The Washington Post утверждала, что нападение украинских войск на Курскую область сорвало переговоры Москвы и Киева в Катаре. При этом представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия и Украина не вели переговоры о недопущении ударов по объектам критической инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru