СМИ: Удары ВСУ по Новороссийску повысили мировую стоимость энергоресурсов
Несмотря на то, что атака ВСУ на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) привела к краткосрочному скачку цен на энергоресурсы, Россия продемонстрировала способность быстро восстанавливать операционную деятельность, сообщает The National Interest.
Атака является «отчаянным шагом» сил, поддерживающих Украину, который не достиг своей стратегической цели — создать долгосрочные затруднения.
Действия ВСУ были нацелены на дестабилизацию международных энергопоставок, о чем сигнализировал резкий рост цен.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что причастность Киева к нападению на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума очевидна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Удары ВСУ по Новороссийску повысили мировую стоимость энергоресурсов
- СМИ: США могут выйти из украинского конфликта с запретом на использование Киевом оружия
- США: Осталось два вопроса для разрешения украинского кризиса
- Россияне отправили более 255 тысяч обращений Путину
- Илон Маск предложил упразднить Европейский союз
- Кадыров сообщил об ударах по Украине в ответ на атаку по Грозному
- В России вернулась мода на прическу с прямой челкой «штрихкод»
- Китайских блогеров изгнали за спаивание свердловчан
- МИД РФ: Евросоюз потерял 1,6 трлн евро из-за антироссийских санкций
- Певец Егор Крид попал в больницу с травмой ноги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru