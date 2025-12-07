СМИ: Удары ВСУ по Новороссийску повысили мировую стоимость энергоресурсов

Несмотря на то, что атака ВСУ на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) привела к краткосрочному скачку цен на энергоресурсы, Россия продемонстрировала способность быстро восстанавливать операционную деятельность, сообщает The National Interest.

Атака является «отчаянным шагом» сил, поддерживающих Украину, который не достиг своей стратегической цели — создать долгосрочные затруднения.

Действия ВСУ были нацелены на дестабилизацию международных энергопоставок, о чем сигнализировал резкий рост цен.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что причастность Киева к нападению на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума очевидна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
ТЕГИ:АтакаНефтьВСУ

