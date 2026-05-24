СМИ: Удары по военным объектам в Киеве могли быть нанесены «Орешником»
Удары по военным объектам в Киеве во время массированной атаки могли быть нанесены «Орешником», сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на украинские СМИ.
Взрывы произошли в 80 километрах от украинской столицы в районе Белой Церкви, где находятся военные объекты, в том числе аэродром.
Судя по опубликованному видео, «прилетело» шесть блоков по шесть суббоеприпасов — суммарно 36 снарядов.
Несколько минут назад стало известно, что по Киеву ведется массированная атака. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
