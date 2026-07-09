Кинотеатры заявили о нехватке фестивального кино в прокате
В российском прокате не хватает авторского кино для думающей аудитории, рассказал в пресс-центре НСН Роман Исаев.
Авторское кино сегодня почти не представлено в российских кинотеатрах, потому части аудитории нередко нечего смотреть, заявил в пресс-центре НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
«У нас практически нет фестивального кино, потому что кто-то разъехался, какие-то темы запрещены, кто-то просто боится рисковать, продюсеры боятся вкладывать деньги в авторское кино, в сложное и вдумчивое кино. В итоге этот контент у нас практически вымыт из кинотеатров. Думающей аудитории, нашего зрителю, который хочет чего-то серьезного, нечего смотреть. Такой зритель с удовольствием идет на те редкие зарубежные проекты, попадающие на наши экраны», — отметил он.
Со своей стороны, кинокритик Давид Шнейдеров подчеркнул, что в России снимают фестивальное кино, но оно не доходит до больших экранов.
«В России ежегодно проходит огромное количество кинофестивалей. Там показывают авторское кино. Однако оно не доходит до кинотеатров. Это разовые показы», — подчеркнул он.
Ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянц рассказал НСН, что молодые режиссеры хотят снимать содержательные, смысловые фильмы, их же хочет и зритель, однако такое кино не финансируется и не проходит отбор у кинотеатров.
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