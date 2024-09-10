СМИ: Блинкен в Киеве озвучит разрешение США на удары ATACMS по территории РФ

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, как ожидается, во время своего визита в Киев сообщит, что США разрешат Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории России. Об этом со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола сообщила журналистка издания Axios Джулигрейс Бруфке.

Маккол рассказал, что Блинкен, отправляясь в Киев вместе с коллегой из Великобритании, подтвердит разрешение на использование ATACMS для ударов по российской территории.