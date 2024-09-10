СМИ: Блинкен в Киеве озвучит разрешение США на удары ATACMS по территории РФ
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, как ожидается, во время своего визита в Киев сообщит, что США разрешат Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории России. Об этом со ссылкой на председателя комитета по международным делам палаты представителей США Майкла Маккола сообщила журналистка издания Axios Джулигрейс Бруфке.
Маккол рассказал, что Блинкен, отправляясь в Киев вместе с коллегой из Великобритании, подтвердит разрешение на использование ATACMS для ударов по российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине лишь усугубляют конфликт и вовлекают страны НАТО в боевые действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законные цели для России.
Кремль также утверждает, что усиление военной поддержки Украины со стороны Запада затрудняет переговоры и ведет к негативным последствиям, передает «Радиоточка НСН».
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