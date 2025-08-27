СМИ: У подорвавших «Северные потоки» были явные связи со спецслужбами Украины
Немецкие следователи установили личности семи человек, которых подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток». На всех подозреваемых уже выданы ордера на арест, сообщает совместное расследование Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и телеканала ARD.
По данным СМИ, часть членов экипажа яхты «Андромеда», использованной для операции, имела «явные связи» с украинскими силовыми структурами. Среди участников группы были капитан судна, четыре водолаза, взрывотехник и координатор операции.
Руководил диверсантами гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии. Он координировал действия экипажа и отвечал за выполнение всей миссии, уточняют журналисты.
Следователи допускают, что атака могла осуществляться при поддержке Киева, однако пока не доказано, что она была официальной операцией украинских властей, передает «Радиоточка НСН».
