СМИ: У подорвавших «Северные потоки» были явные связи со спецслужбами Украины

Немецкие следователи установили личности семи человек, которых подозревают в подрыве газопроводов «Северный поток». На всех подозреваемых уже выданы ордера на арест, сообщает совместное расследование Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и телеканала ARD.

По данным СМИ, часть членов экипажа яхты «Андромеда», использованной для операции, имела «явные связи» с украинскими силовыми структурами. Среди участников группы были капитан судна, четыре водолаза, взрывотехник и координатор операции.

СМИ: Задержанный за подрыв «Северных потоков» украинец служил в СБУ

Руководил диверсантами гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии. Он координировал действия экипажа и отвечал за выполнение всей миссии, уточняют журналисты.

Следователи допускают, что атака могла осуществляться при поддержке Киева, однако пока не доказано, что она была официальной операцией украинских властей, передает «Радиоточка НСН».

