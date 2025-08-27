США ввели санкции против россиянина и компаний из Китая и КНДР
Минфин США объявил о введении санкций против двух граждан и двух компаний из России, Китая и Северной Кореи, которых Вашингтон считает причастными к мошеннической IT-схеме, организованной властями КНДР.
В черный список попали россиянин Виталий Андреев, гражданин КНДР Ким Ын Сун, а также северокорейская Korea Sinjin Trading Corporation и китайская Shenyang Geumpungri Network Technology. По данным американских властей, они участвовали в операциях с IT-специалистами Пхеньяна, которые через подставные схемы получали доступ к компаниям за рубежом.
Как отметили в Минфине, северокорейские структуры используют зарубежных специалистов для кражи данных и вымогательства. Замглавы ведомства Джон Херли заявил, что Вашингтон будет и дальше привлекать к ответственности всех участников подобных схем.
Он подчеркнул, что действия КНДР угрожают американскому бизнесу и гражданам, а введенные ограничения направлены на защиту от киберпреступлений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Что получит Михайловский театр после реконструкции
- СМИ: ЕС обсуждает введение вторичных санкций против России
- The Economist усомнился в характеристиках украинской ракеты «Фламинго»
- В России пророчат ажиотаж на новые iPhone из-за нового дизайна
- Зеленский назначил бывшего вице-премьера Стефанишину послом Украины в США
- США ввели санкции против россиянина и компаний из Китая и КНДР
- Американская группа Onyx предложила создать «Интервидение» для рэперов
- Занятым и бедным россиянам посоветовали не заводить животных
- СМИ: У подорвавших «Северные потоки» были явные связи со спецслужбами Украины
- В совете альпинистов заявили о невозможности спасения Наговициной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru