США ввели санкции против россиянина и компаний из Китая и КНДР

Минфин США объявил о введении санкций против двух граждан и двух компаний из России, Китая и Северной Кореи, которых Вашингтон считает причастными к мошеннической IT-схеме, организованной властями КНДР.

В черный список попали россиянин Виталий Андреев, гражданин КНДР Ким Ын Сун, а также северокорейская Korea Sinjin Trading Corporation и китайская Shenyang Geumpungri Network Technology. По данным американских властей, они участвовали в операциях с IT-специалистами Пхеньяна, которые через подставные схемы получали доступ к компаниям за рубежом.