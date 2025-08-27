США ввели санкции против россиянина и компаний из Китая и КНДР

Минфин США объявил о введении санкций против двух граждан и двух компаний из России, Китая и Северной Кореи, которых Вашингтон считает причастными к мошеннической IT-схеме, организованной властями КНДР.

В черный список попали россиянин Виталий Андреев, гражданин КНДР Ким Ын Сун, а также северокорейская Korea Sinjin Trading Corporation и китайская Shenyang Geumpungri Network Technology. По данным американских властей, они участвовали в операциях с IT-специалистами Пхеньяна, которые через подставные схемы получали доступ к компаниям за рубежом.

США расширили санкции против судей МУС

Как отметили в Минфине, северокорейские структуры используют зарубежных специалистов для кражи данных и вымогательства. Замглавы ведомства Джон Херли заявил, что Вашингтон будет и дальше привлекать к ответственности всех участников подобных схем.

Он подчеркнул, что действия КНДР угрожают американскому бизнесу и гражданам, а введенные ограничения направлены на защиту от киберпреступлений, передает «Радиоточка НСН».

