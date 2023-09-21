СМИ: у Киева осталось шесть недель ведения боевых действий

У украинской армии есть около 1,5 месяцев до начала сезона непогоды, который помешает вести боевые действия, сообщает Foreign Policy.

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По данным издания, после этого дожди начнут влиять на ландшафт, а сухая почва превратится в грязь. На этом фоне возникнут у предоставленных Abrams, Bradley и Striker производства США.

Тем временем, в США продолжаются переговоры с Украиной о передаче ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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