Финляндия поставит Киеву боеприпасы за счет доходов от российских активов
Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных активов России. Об этом сообщили в финском министерстве обороны.
Отмечается, что страна подписала соглашение с Еврокомиссией о поставках Киеву тяжелых боеприпасов.
«Боеприпасы будут закуплены у финской промышленности, а сама закупка будет финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира», - указано в сообщении.
Стоимость контакта составит 90 млн евро. Детали поставок, способ и сроки доставки не называются.
Ранее Евросоюз выделил Киеву 1 млрд евро в рамках кредита Группы семи с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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