Финляндия поставит Киеву боеприпасы за счет доходов от российских активов

Финляндия поставит Украине боеприпасы за счет доходов от замороженных активов России. Об этом сообщили в финском министерстве обороны.

Отмечается, что страна подписала соглашение с Еврокомиссией о поставках Киеву тяжелых боеприпасов.

«Боеприпасы будут закуплены у финской промышленности, а сама закупка будет финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира», - указано в сообщении.

Стоимость контакта составит 90 млн евро. Детали поставок, способ и сроки доставки не называются.

Ранее Евросоюз выделил Киеву 1 млрд евро в рамках кредита Группы семи с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

