Американская делегация встретится с украинскими официальными лицами в Эр-Рияде

Американская делегация во главе с госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем направится в Эр-Рияд во вторник для встречи с украинскими представителями, в том числе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, сообщил журналист телеканала Fox News в X.

По словам Ермака, встреча была организована после инцидента в Овальном кабинете, в ходе которого между президентами США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возникли разногласия. Ермак добавил, что с Уолтцем было договорено провести встречу команд в ближайшее время.

Ермак и Уолц обсудили возможные переговоры с Россией

18 февраля в Эр-Рияде делегации США и России договорились о создании условий для полного возобновления двустороннего сотрудничества, включая расширение взаимодействия в новых сферах.

Среди прочего, обсуждалась необходимость устранения искусственных ограничений на работу посольств и других загранучреждений, а также создание рабочих групп высокого уровня для разрешения кризиса на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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