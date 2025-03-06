Американская делегация встретится с украинскими официальными лицами в Эр-Рияде

Американская делегация во главе с госсекретарем США Марко Рубио, спецпосланником по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем направится в Эр-Рияд во вторник для встречи с украинскими представителями, в том числе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, сообщил журналист телеканала Fox News в X.

По словам Ермака, встреча была организована после инцидента в Овальном кабинете, в ходе которого между президентами США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возникли разногласия. Ермак добавил, что с Уолтцем было договорено провести встречу команд в ближайшее время.