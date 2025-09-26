СМИ: Трамп допустил снятие ограничений на удары по России американским оружием

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что готов рассмотреть возможность снятия ограничений на применение Киевом дальнобойного американского вооружения против целей на территории России. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Киеве.

По данным издания, украинский лидер запросил дополнительные ракеты большой дальности и разрешение наносить ими удары вглубь России. Трамп не исключил такой вариант, но окончательного решения не озвучил.

Трамп отказался одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk

Отдельно обсуждалась перспектива поставок крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. В качестве альтернативы администрация США рассматривает передачу дополнительных ракет ATACMS.

Как пишет WSJ, на следующей неделе украинская делегация направится в Вашингтон для переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом и его заместителем по политике Элбриджем Колби. Именно они с весны 2025 года блокировали использование Киевом ракет ATACMS для ударов по территории России, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры