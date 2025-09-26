СМИ: Трамп допустил снятие ограничений на удары по России американским оружием
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что готов рассмотреть возможность снятия ограничений на применение Киевом дальнобойного американского вооружения против целей на территории России. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Киеве.
По данным издания, украинский лидер запросил дополнительные ракеты большой дальности и разрешение наносить ими удары вглубь России. Трамп не исключил такой вариант, но окончательного решения не озвучил.
Отдельно обсуждалась перспектива поставок крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. В качестве альтернативы администрация США рассматривает передачу дополнительных ракет ATACMS.
Как пишет WSJ, на следующей неделе украинская делегация направится в Вашингтон для переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом и его заместителем по политике Элбриджем Колби. Именно они с весны 2025 года блокировали использование Киевом ракет ATACMS для ударов по территории России, передает «Радиоточка НСН».
