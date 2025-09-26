СМИ: Трамп допустил снятие ограничений на удары по России американским оружием

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что готов рассмотреть возможность снятия ограничений на применение Киевом дальнобойного американского вооружения против целей на территории России. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне и Киеве.

По данным издания, украинский лидер запросил дополнительные ракеты большой дальности и разрешение наносить ими удары вглубь России. Трамп не исключил такой вариант, но окончательного решения не озвучил.