СМИ: «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» показали высокую боевую устойчивость в спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

СМИ сообщили о применении Россией «Терминаторов» в рамках спецоперации на Украине

По его словам, это произошло за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты. «Терминатор» применяются как в городских условиях, так и в полевых. Собеседник агентства отметил высокую защищенность БМПТ, которая превосходит защищенность стоящих на вооружении России основных танков.

Кроме того, у них лучше обзор, чем у большинства танков, и это повышает ситуационную осведомленность экипажа. Также у «Терминатора» выше скорость наведения вооружения.

Отмечается, что использование «Терминаторов» на Украине позволит сформировать тактику применения этой техники и определить ее место в бронетанковых группах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТанки
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