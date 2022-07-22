СМИ: «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине

По его словам, это произошло за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты. «Терминатор» применяются как в городских условиях, так и в полевых. Собеседник агентства отметил высокую защищенность БМПТ, которая превосходит защищенность стоящих на вооружении России основных танков.

Кроме того, у них лучше обзор, чем у большинства танков, и это повышает ситуационную осведомленность экипажа. Также у «Терминатора» выше скорость наведения вооружения.

Отмечается, что использование «Терминаторов» на Украине позволит сформировать тактику применения этой техники и определить ее место в бронетанковых группах.

