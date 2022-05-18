СМИ сообщили о применении Россией «Терминаторов» в рамках спецоперации на Украине

Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции на Украине применили взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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По словам собеседника агентства, БМПТ участвуют в огневом поражении позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов противника вместе с танковыми взводами, пишет Ura.ru.

Отмечается, что использование «Терминаторов» на Украине позволит сформировать тактику применения этой техники и определить ее место в бронетанковых группах, пишет РИА ФАН. Источник добавил, что опыт спецоперации демонстрирует необходимость подобных боевых машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВоенная ТехникаВооруженные Силы РФ
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