СМИ сообщили о применении Россией «Терминаторов» в рамках спецоперации на Украине
Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции на Украине применили взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, БМПТ участвуют в огневом поражении позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов противника вместе с танковыми взводами, пишет Ura.ru.
Отмечается, что использование «Терминаторов» на Украине позволит сформировать тактику применения этой техники и определить ее место в бронетанковых группах, пишет РИА ФАН. Источник добавил, что опыт спецоперации демонстрирует необходимость подобных боевых машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости.
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