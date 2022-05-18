СМИ сообщили о применении Россией «Терминаторов» в рамках спецоперации на Украине

Площадь лесных пожаров в РФ за сутки увеличилась на 6,5 тысяч га СМИ: Новым флагманом ЧФ РФ может стать фрегат «Адмирал Макаров» МВФ изучит возможность конфискации валютных резервов ЦБ РФ В МИД РФ подтвердили обсуждение поставок удобрений и вывоза зерна с Украины Небольшой дождь и 14…16 °C ожидаются в Москве