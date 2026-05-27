Силуанов: Минфин скорректирует параметры бюджета из-за макроусловий
Министерство финансов России скорректирует параметры федерального бюджета из-за изменения макроусловий и необходимости дополнительной концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы ведомства Антона Силуанова.
По его словам, при этом министерство делает все необходимое для обеспечения баланса бюджета. Действия координируются с Банком России - по основным макропоказателям и денежным агрегатам.
Низкая динамика за четыре месяца 2026 года собираемости НДС связана с замедлением экономики и авансовыми платежами, но к третьему кварталу ситуация поправится, заявил НСН декан Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.
