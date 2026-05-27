Медведев заявил, что отказ ЕС вывезти послов из Киева говорит о наличии лишних дипломатов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил в соцсети X, что отказ Европейского союза от эвакуации посольств из Киева говорит о том, что у Брюсселя есть лишние дипломаты.

СМИ: Украину ждут трудные времена на фоне предстоящего возмездия РФ

«ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Вероятно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала», — указал политик.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Марко Рубио о том, что Москва начинает системные удары по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:КиевУкраинаЕвросоюзДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры