Медведев заявил, что отказ ЕС вывезти послов из Киева говорит о наличии лишних дипломатов
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил в соцсети X, что отказ Европейского союза от эвакуации посольств из Киева говорит о том, что у Брюсселя есть лишние дипломаты.
«ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Вероятно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала», — указал политик.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Марко Рубио о том, что Москва начинает системные удары по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Медведев заявил, что отказ ЕС вывезти послов из Киева говорит о наличии лишних дипломатов
- Прокурор: Бизнесмен Галицкий уехал из РФ по голландскому паспорту
- Samsung и Oral-B: В России «порезали» параллельный импорт техники
- МВД: Пароль admin – самая распространенная причина взлома устройств
- Россия грозит Армении разрывом соглашения о поставках энергоресурсов
- В Амурской области около месяца не могут найти женщину с пятью детьми
- Вашингтон не присоединились к заявлению Киева в ООН по ситуации на Украине
- Госдума разрешила сотрудникам ЦБ и «Сбербанка» сбивать беспилотники
- Путин: Россия передала Казахстану четырех амурских тигров
- Глава МИД Кубы призвал мировое сообщество помочь острову избежать катастрофы