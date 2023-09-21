СМИ: танковый завод в Харькове попал под ракетный обстрел

Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева попал под ракетный обстрел, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского Николаевского подполья Сергея Лебедева.

ВКС РФ 11 сентября нанесли удар по аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога

Отмечается, что на предприятии выпускают и ремонтируют танки и танковые двигатели для нужд ВСУ.

По словам Лебедева, удар был нанесен 21 сентября около 6:00. Зафиксировано шесть взрывов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по украинскому военному объекту в Хмельницкой области. Уничтожено место хранения ракет Storm Shadow и SCALP, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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