СМИ: танковый завод в Харькове попал под ракетный обстрел

Отмечается, что на предприятии выпускают и ремонтируют танки и танковые двигатели для нужд ВСУ.

По словам Лебедева, удар был нанесен 21 сентября около 6:00. Зафиксировано шесть взрывов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по украинскому военному объекту в Хмельницкой области. Уничтожено место хранения ракет Storm Shadow и SCALP, передает «Радиоточка НСН».

