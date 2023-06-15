Как заявил австрийский офицер-танкист, военные Украины развернули лучшие боевые машины в самом начале наступления слишком близко друг к другу, не замаскировав технику, из-за чего она оказалась недостаточно подвижна.

Офицер отметил, что российские войска теперь могут захватить танки и выставить их на Красной площади в качестве трофеев. Российские военные разберут захваченные танки и узнают, как бороться с ними, отметил танкист.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применяемые украинской армией немецкие танки Leopard и американские бронемашины Bradley прекрасно горят, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

