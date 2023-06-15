СМИ: танки Leopard выставят на Красной площади в качестве трофея
Украинские Вооруженные силы лишились отправленных им для наступления танков Leopard немецкого производства из-за недопустимых ошибок со стороны бойцов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на EXXpress.
Как заявил австрийский офицер-танкист, военные Украины развернули лучшие боевые машины в самом начале наступления слишком близко друг к другу, не замаскировав технику, из-за чего она оказалась недостаточно подвижна.
Офицер отметил, что российские войска теперь могут захватить танки и выставить их на Красной площади в качестве трофеев. Российские военные разберут захваченные танки и узнают, как бороться с ними, отметил танкист.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что применяемые украинской армией немецкие танки Leopard и американские бронемашины Bradley прекрасно горят, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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