СМИ: танки «Армата» начали применять в зоне спецоперации

Российские Вооруженные силы начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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При этом в прямых штурмовых действиях машины пока не участвовали. Т-14 получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов. Отмечается, что с конца 2022 года экипажи танки проходили боевое слаживание на полигонах в одной из республик Донбасса.

Ранее появилось видео боевой подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне СВО, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: танк Т-14 «Армата»
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