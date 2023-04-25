СМИ: танки «Армата» начали применять в зоне спецоперации
25 апреля 202305:30
Российские Вооруженные силы начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
При этом в прямых штурмовых действиях машины пока не участвовали. Т-14 получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов. Отмечается, что с конца 2022 года экипажи танки проходили боевое слаживание на полигонах в одной из республик Донбасса.
Ранее появилось видео боевой подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне СВО, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru