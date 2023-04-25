СМИ: танки «Армата» начали применять в зоне спецоперации

При этом в прямых штурмовых действиях машины пока не участвовали. Т-14 получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов. Отмечается, что с конца 2022 года экипажи танки проходили боевое слаживание на полигонах в одной из республик Донбасса.

Ранее появилось видео боевой подготовки танков Т-14 «Армата» в зоне СВО, сообщает «Радиоточка НСН».

