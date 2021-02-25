СМИ: Танк «Армата» впервые обнаружил цели без участия экипажа

Танк Т-14 «Армата» впервые в истории смог без участия экипажа обнаружить и выбрать цели. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Серийные поставки танка «Армата» в Российскую армию начнутся в 2022 году

По данным собеседника агентства, в ходе испытаний на полигоне подтвердилась способность российского танка самостоятельно находить, распознавать и брать на сопровождение цели. При этом решение о поражении целей принимает экипаж.

Отмечается, что подобные возможности в бронетехнике были реализованы впервые: другие танки, в том числе зарубежные, способны лишь сопровождать цель без участия человека, уточняет Газета.ру.

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ТЕГИ:Военная ТехникаТанкиАрмата
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