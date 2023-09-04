СМИ: страны Прибалтики отправят уехавших украинцев на фронт

Граждан Украины, прибывших в страны Прибалтики после начала конфликта с Россией, депортируют на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на хакерскую группу RaHDit.

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Собеседник агентства обратил внимание, что МВД Литвы отдельно учитывает граждан Украины, прибывших в страну после начала спецоперации. Информация собирается, чтобы отправить мужчин призывного возраста на фронт, уточнил представитель хакерской группировки.

Издание Rzeczpospolita в понедельник сообщило, что власти Польши начали депортировать на родину украинцев призывного возраста.

Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамия ранее заявил, что Киев попросит другие страны экстрадировать военнообязанных украинцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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