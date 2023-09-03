На Украине начнут призывать ограниченно годных мужчин
В Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут призывать всех ограниченно годных, сообщило издание Ukrainian Military Pages.
Минобороны 18 августа внесло соответствующее изменение в положение о военно-врачебной экспертизе. Норма вступит в силу 25 августа.
«Согласно изменением, по «спорным статьям» пригодными будут признавать всех, также «ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности», - пишет издание.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в панике из-за нехватки живой силы у ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru