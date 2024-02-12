Песков: Система Starlink в Россию не поставляется

Отвечая на вопрос журналистов об использовании российскими военными терминалов системы, он указал, что Starlink не может официально поставляться РФ.

«Она... не поставляется официально. Соответственно, не может никак использоваться... Наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском», – заключил представитель Кремля.

Ранее американский военный портал Defense One заявил, что российские военные начали использовать системы Starlink в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».