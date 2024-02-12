Песков: Система Starlink в Россию не поставляется
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система Starlink в России не сертифицирована, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов об использовании российскими военными терминалов системы, он указал, что Starlink не может официально поставляться РФ.
«Она... не поставляется официально. Соответственно, не может никак использоваться... Наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском», – заключил представитель Кремля.
Ранее американский военный портал Defense One заявил, что российские военные начали использовать системы Starlink в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Астраханской области около 23 тысяч человек остались без света из-за непогоды
- СМИ: «Ростех» просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве
- Группа AC/DC анонсировала первый тур за восемь лет
- Более 40 учеников школы при МГУ госпитализированы с отравлением
- В Австрии анонсировали отказ от поставок российского газа
- Супруга Панкратова-Черного опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у актера
- Путин: В 2023 году ВВП России вырос на 3,6%
- Азербайджан и Турция ввезли в РФ почти 20 млн яиц после обнуления пошлин
- СМИ: Налоговая заблокировала счета ресторана Сергея Жукова в Крыму
- Приморье в 2023 году посетили почти 130 тысяч туристов из Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru