Антонов: США хотят нанести России стратегическое поражение
Американские власти поставками своих вооружений Киеву провоцируют расширение географии конфликта, сообщает пресс-служба посольства РФ в США со ссылкой на посла Анатолия Антонова.
По его словам, в Вашингтоне закрывают глаза на коррумпированность властей Украины. Так дипломат отреагировал на сообщения об очередном пакете военной помощи бывшей советской республики на $350 млн.
Антонов указал, что с каждой поставкой продукции военного назначения режим Владимира Зеленского чувствует все большую безнаказанность. Подобные действия со стороны США ставят под угрозу безопасность всей Европы, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО.
Ранее Антонов заявил, что новые санкции США в отношении России бездумны, а поставки западного оружия на Украину только затягивают конфликт.
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