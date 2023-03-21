Антонов: США хотят нанести России стратегическое поражение

По его словам, в Вашингтоне закрывают глаза на коррумпированность властей Украины. Так дипломат отреагировал на сообщения об очередном пакете военной помощи бывшей советской республики на $350 млн.

Антонов указал, что с каждой поставкой продукции военного назначения режим Владимира Зеленского чувствует все большую безнаказанность. Подобные действия со стороны США ставят под угрозу безопасность всей Европы, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО.

Ранее Антонов заявил, что новые санкции США в отношении России бездумны, а поставки западного оружия на Украину только затягивают конфликт.

