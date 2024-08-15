СМИ: США предостерегали Киев от крупных наступлений по некоторым направлениям


Американские чиновники рекомендовали Украине избегать проведения крупных наступательных операций на юге и востоке страны в этом году из-за укрепленной обороны России. Об этом сообщает The New York Times.

Газета указывает, что Украине, вероятно, не хватит достаточного количества личного состава для достижения значительных успехов в Донецкой народной республике. Издание подчеркивает, что у Киева могут отсутствовать необходимые резервы для проведения успешных операций на территории республики.

Пентагон заявил о нехватке у ВСУ оружия для проведения контрнаступления

Подразделения ВСУ начали наступление в Курской области в 5:30 утра 6 августа с целью захвата территории. Продвижение украинских войск было остановлено.

По данным Минобороны на 15 августа, ходе боевых действий на курском направлении ВСУ понесли потери до 2640 военнослужащих и 37 танков, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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