СМИ: США предостерегали Киев от крупных наступлений по некоторым направлениям
Американские чиновники рекомендовали Украине избегать проведения крупных наступательных операций на юге и востоке страны в этом году из-за укрепленной обороны России. Об этом сообщает The New York Times.
Газета указывает, что Украине, вероятно, не хватит достаточного количества личного состава для достижения значительных успехов в Донецкой народной республике. Издание подчеркивает, что у Киева могут отсутствовать необходимые резервы для проведения успешных операций на территории республики.
Подразделения ВСУ начали наступление в Курской области в 5:30 утра 6 августа с целью захвата территории. Продвижение украинских войск было остановлено.
По данным Минобороны на 15 августа, ходе боевых действий на курском направлении ВСУ понесли потери до 2640 военнослужащих и 37 танков, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны Литвы: Киев получит 14 американских бронетранспортеров М113 и ЗРК
- Пентагон: США считают ЗРС С-400 и другие элементы ПРО России наиболее передовыми
- Певица Юта анонсировала посвященный героям СВО новый альбом
- СМИ: США предостерегали Киев от крупных наступлений по некоторым направлениям
- Алаудинов обвинил часть военкоров в работе на ВСУ
- Госсекретарь канцелярии: Дуда ничего не знал о планах подрыва «Северных потоков»
- Глава Льговского района Коростелев: обстановка нормальная, обстрелов нет
- В Курской области разрешили свободное посещение дошкольных учреждений с 7 августа
- МО РФ: Координационный совет по безопасности не подменяет командование
- Экс-глава разведки ФРГ: Дуда и Зеленский договорились о подрыве «Северных потоков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru