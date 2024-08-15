Пентагон заявил о нехватке у ВСУ оружия для проведения контрнаступления
Украинское контрнаступление в ближайшие шесть месяцев выглядит маловероятным, говорится в докладе Пентагона.
По данным американского оборонного ведомства, ВСУ сталкиваются с серьезными потерями и недостатком боеприпасов и ресурсов, что мешает им эффективно противостоять российскому воздушному и наземному превосходству.
По данным ведомства, краина испытывает нехватку артиллерии, систем противовоздушной обороны и средств для ударов на дальние дистанции. В Пентагоне считают, что Украина, вероятно, сможет продолжать оборонительные действия.
Также в докладе отмечается, что поставляемых Западом боеприпасов достаточно для достижения краткосрочных целей, но их может не хватить для более масштабных наступательных операций в среднесрочной перспективе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru