Пентагон заявил о нехватке у ВСУ оружия для проведения контрнаступления

По данным ведомства, краина испытывает нехватку артиллерии, систем противовоздушной обороны и средств для ударов на дальние дистанции. В Пентагоне считают, что Украина, вероятно, сможет продолжать оборонительные действия.

Также в докладе отмечается, что поставляемых Западом боеприпасов достаточно для достижения краткосрочных целей, но их может не хватить для более масштабных наступательных операций в среднесрочной перспективе, передает «Радиоточка НСН».