СМИ: США предоставят Украине новый пакет помощи на $300 млн

Американская администрация намерена 26 мая объявить о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи на $300 млн, сообщает Reuters.

США выделит Украине очередную военную помощь

В нее в основном войдут снаряды для вооружений. Речь идет о ракетах GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

По данным Пентагона, американские власти вместе с союзниками предоставили Украине военную помощь на $65 млрд.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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