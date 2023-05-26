СМИ: США предоставят Украине новый пакет помощи на $300 млн
26 мая 202302:03
Американская администрация намерена 26 мая объявить о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи на $300 млн, сообщает Reuters.
В нее в основном войдут снаряды для вооружений. Речь идет о ракетах GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.
По данным Пентагона, американские власти вместе с союзниками предоставили Украине военную помощь на $65 млрд.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru