США выделит Украине очередную военную помощь
3 мая 202321:11
Вашингтон в ближайшее время объявит об очередной военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.
Новый военный пакет помощи будет включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы для артиллерии. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что ВСУ эффективно используют HIMARS.
Ранее стало известно, что послы стран Евросоюза согласовали очередную военную помощь Украине. В частности, на закупку боеприпасов и ракет будет выделен один миллиард евро.
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru