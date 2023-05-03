США выделит Украине очередную военную помощь

Вашингтон в ближайшее время объявит об очередной военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.

Новый военный пакет помощи будет включать боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы для артиллерии. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что ВСУ эффективно используют HIMARS.

Ранее стало известно, что послы стран Евросоюза согласовали очередную военную помощь Украине. В частности, на закупку боеприпасов и ракет будет выделен один миллиард евро.



