В США пристыдили Байдена из-за Украины

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп приехал на помощь к жителям штата Огайо, пострадавшим от химической аварии, пока действующий американский президент Джо Байден ездит в Киев, заявила в Twitter конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин.

Байден обвинил Трампа и ж/д компании в химической аварии в Огайо

«Тем временем Байден целует Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну», — написала она.

Как считает парламентарий, в то время как Трамп помогает пострадавшим гражданам, Байден заботится о том, как бы «развязать войну» на Украине.

Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что война Байдена на Украине стала подарком Пекину.

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаДональд ТрампДжо Байден
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