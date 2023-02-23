В США пристыдили Байдена из-за Украины
Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп приехал на помощь к жителям штата Огайо, пострадавшим от химической аварии, пока действующий американский президент Джо Байден ездит в Киев, заявила в Twitter конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин.
«Тем временем Байден целует Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну», — написала она.
Как считает парламентарий, в то время как Трамп помогает пострадавшим гражданам, Байден заботится о том, как бы «развязать войну» на Украине.
Ранее Марджори Тейлор Грин заявила, что война Байдена на Украине стала подарком Пекину.
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