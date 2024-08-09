США передадут Киеву ракеты Stinger и артиллерию на $125 млн

США предоставят Украине ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы на сумму $125 млн. Об этом в ходе брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В новый пакет военной помощи также войдут артиллерийские системы для HIMARS, многоцелевые радары, санитарные автомобили, боеприпасы для стрелкового оружия, системы Javelin, а также ракеты TOW.

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Помимо этого, Киев получит оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине лишь усугубляют конфликт и вовлекают НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что такие грузы могут стать законной целью России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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