США передадут Киеву ракеты Stinger и артиллерию на $125 млн
США предоставят Украине ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы на сумму $125 млн. Об этом в ходе брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
В новый пакет военной помощи также войдут артиллерийские системы для HIMARS, многоцелевые радары, санитарные автомобили, боеприпасы для стрелкового оружия, системы Javelin, а также ракеты TOW.
Помимо этого, Киев получит оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине лишь усугубляют конфликт и вовлекают НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что такие грузы могут стать законной целью России, передает «Радиоточка НСН».
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