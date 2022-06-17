СМИ: США изучают фото двух попавших в плен на Украине американцев
Госдепартамент США проверяет подлинность снимка, на котором, как предполагается, запечатлены два американца, которые могли попасть в плен в ходе боев на Украине, сообщает CNN со ссылкой на мать одного из них Банни Дрюке.
По её словам, дипломаты ведут работу над верификацией фотографии. Как отметила женщина, она видела снимок, на котором двух американцев перевозят в кузове грузового автомобиля со связанными за спиной руками.
Как сообщалось ранее, американские власти проверяют информацию еще об одном гражданине США, который, по предварительным данным, пропал без вести на Украине.
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