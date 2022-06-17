СМИ: США изучают фото двух попавших в плен на Украине американцев

По её словам, дипломаты ведут работу над верификацией фотографии. Как отметила женщина, она видела снимок, на котором двух американцев перевозят в кузове грузового автомобиля со связанными за спиной руками.

Как сообщалось ранее, американские власти проверяют информацию еще об одном гражданине США, который, по предварительным данным, пропал без вести на Украине.

