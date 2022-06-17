Госдеп: проверяются сообщения о третьем американце, пропавшем на Украине
Американские власти проверяют информацию еще об одном гражданине США, который, по предварительным данным, пропал без вести на Украине, сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс.
По его словам, местонахождение мужчины неизвестно. «У нас было понимание, что этот человек отправился на Украину для участия в военных действиях», — сказал дипломат. Отмечается, что исчезновение могло произойти в последние несколько недель.
Как сообщалось ранее, военные России взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников. Это произошло во время боя в пригороде Харькова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- Госдеп: проверяются сообщения о третьем американце, пропавшем на Украине
- МКС отклонилась от космического мусора
- Неизвестный открыл огонь по прохожим в Оренбургской области
- В США рассказали, на чьей стороне Китай
- Гарик Сукачев выступил в рамках ПМЭФ
- Илону Маску предъявили иск из-за криптовалюты
- Прайс: Китай занимает сторону России
- Пожар жилого дома на Тверской улице потушен
- СМИ: ЕК выдвинет Украине и Молдавии условия по их заявкам на членство в ЕС
- Байден: рецессия в США не неизбежна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru