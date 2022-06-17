Госдеп: проверяются сообщения о третьем американце, пропавшем на Украине

Американские власти проверяют информацию еще об одном гражданине США, который, по предварительным данным, пропал без вести на Украине, сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс.

Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух американцев

По его словам, местонахождение мужчины неизвестно. «У нас было понимание, что этот человек отправился на Украину для участия в военных действиях», — сказал дипломат. Отмечается, что исчезновение могло произойти в последние несколько недель.

Как сообщалось ранее, военные России взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников. Это произошло во время боя в пригороде Харькова.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаГосдеп США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры