Госдеп: проверяются сообщения о третьем американце, пропавшем на Украине

По его словам, местонахождение мужчины неизвестно. «У нас было понимание, что этот человек отправился на Украину для участия в военных действиях», — сказал дипломат. Отмечается, что исчезновение могло произойти в последние несколько недель.

Как сообщалось ранее, военные России взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников. Это произошло во время боя в пригороде Харькова.

