Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух американцев

Белый дом знает о сообщениях относительно граждан США, захваченных в плен на Украине, однако не может подтвердить достоверность этих сведений, сообщил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.

США передадут Украине РСЗО к концу июня

«Мы будем делать всё необходимое, чтобы следить за этим», — заявил он. Также чиновник призвал граждан США не отправляться на Украину и не участвовать в военных действиях.

Напомним, британское издание Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, которые вели бои на стороне Киева.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на территории Украины действуют заградительные отряды, которые не позволяют военнослужащим Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдаваться в плен.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
ТЕГИ:УкраинаСША
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