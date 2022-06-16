Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух американцев
Белый дом знает о сообщениях относительно граждан США, захваченных в плен на Украине, однако не может подтвердить достоверность этих сведений, сообщил координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби.
«Мы будем делать всё необходимое, чтобы следить за этим», — заявил он. Также чиновник призвал граждан США не отправляться на Украину и не участвовать в военных действиях.
Напомним, британское издание Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, которые вели бои на стороне Киева.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на территории Украины действуют заградительные отряды, которые не позволяют военнослужащим Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдаваться в плен.
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