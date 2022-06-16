Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух американцев

«Мы будем делать всё необходимое, чтобы следить за этим», — заявил он. Также чиновник призвал граждан США не отправляться на Украину и не участвовать в военных действиях.

Напомним, британское издание Telegraph сообщило, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, которые вели бои на стороне Киева.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на территории Украины действуют заградительные отряды, которые не позволяют военнослужащим Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдаваться в плен.

