ПВО уничтожила над Россией 19 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 19 беспилотников ВСУ над семью регионами России. Об этом заявило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Девять БПЛА сбили в Волгоградской области, по три – в Брянской и Курской областях. Еще по одному беспилотнику уничтожили над Белгородской, Воронежской, Орловской, Саратовской областями.

Ранее в Волгоградской области после падения обломков БПЛА зафиксировали повреждения котельной и объектов топливно-энергетического комплекса, пишет Ura.ru.

