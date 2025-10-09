ПВО уничтожила над Россией 19 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 19 беспилотников ВСУ над семью регионами России. Об этом заявило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.
Девять БПЛА сбили в Волгоградской области, по три – в Брянской и Курской областях. Еще по одному беспилотнику уничтожили над Белгородской, Воронежской, Орловской, Саратовской областями.
Ранее в Волгоградской области после падения обломков БПЛА зафиксировали повреждения котельной и объектов топливно-энергетического комплекса, пишет Ura.ru.
