Мишустин: Российский агропром вырос более чем на 50% за 10 лет

Агропромышленный комплекс России вырос более чем на 50 процентов за десятилетие. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», передает РИА Новости.

«За десять лет агропром... увеличился более чем на 50%. Он стал более технологически продвинутым и конкурентоспособным», — указал глава правительства.

Также Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно отмечал вклад россиян в возрождение сельского хозяйства, ставшего одним из столпов укрепления суверенитета РФ.

Ранее премьер заявил, что российский внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием и сельхозсырьем, пишет Ura.ru.

