Мишустин: Российский агропром вырос более чем на 50% за 10 лет
Агропромышленный комплекс России вырос более чем на 50 процентов за десятилетие. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», передает РИА Новости.
«За десять лет агропром... увеличился более чем на 50%. Он стал более технологически продвинутым и конкурентоспособным», — указал глава правительства.
Также Мишустин напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно отмечал вклад россиян в возрождение сельского хозяйства, ставшего одним из столпов укрепления суверенитета РФ.
Ранее премьер заявил, что российский внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием и сельхозсырьем, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль атаковал Газу после заявления о мирных договоренностях
- Юшков: ЕС откажется от российской нефти, если додавит Венгрию и Словакию
- ПВО уничтожила над Россией 19 украинских БПЛА
- Информацию о массовом недопуске россиян в Южную Корею назвали фейком
- Мишустин: Российский агропром вырос более чем на 50% за 10 лет
- В Волгоградской области из-за обломков БПЛА загорелись объекты ТЭК
- СМИ: Экс-депутат Госдумы Напсо оформил недвижимость на свою мать
- Россияне в четыре раза чаще берут микрозаймы, так как банки массово отказывают в кредитах
- СМИ: Аномальное поведение птиц говорит о приближении апокалипсиса
- УК предложено штрафовать до полумиллиона рублей за недопуск операторов связи в дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru