СМИ: Экс-депутат Госдумы Напсо оформил недвижимость на свою мать

Через них он, используя судебные процедуры, легализовывал права на самовольные постройки, вводил в эксплуатацию опасные производственные объекты и захватывал федеральные и муниципальные земли. Мать, жена и брат Напсо до конца 2016 года являлись совладельцами мясокомбината «Туапсинский».

В сентябре текущего года Напсо объявили в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании 19-летней помощницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

