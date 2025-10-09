СМИ: Экс-депутат Госдумы Напсо оформил недвижимость на свою мать

Депутат Госдумы Юрий Напсо, который был лишен своего мандата за прогулы, оформил часть незаконно приобретенных объектов недвижимости на мать, брата и жену, сообщает ТАСС.

Депутат Напсо отсутствовал в Госдуме более 200 дней без уважительной причины

Через них он, используя судебные процедуры, легализовывал права на самовольные постройки, вводил в эксплуатацию опасные производственные объекты и захватывал федеральные и муниципальные земли. Мать, жена и брат Напсо до конца 2016 года являлись совладельцами мясокомбината «Туапсинский».

В сентябре текущего года Напсо объявили в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании 19-летней помощницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
