СМИ: Экс-депутат Госдумы Напсо оформил недвижимость на свою мать
Депутат Госдумы Юрий Напсо, который был лишен своего мандата за прогулы, оформил часть незаконно приобретенных объектов недвижимости на мать, брата и жену, сообщает ТАСС.
Через них он, используя судебные процедуры, легализовывал права на самовольные постройки, вводил в эксплуатацию опасные производственные объекты и захватывал федеральные и муниципальные земли. Мать, жена и брат Напсо до конца 2016 года являлись совладельцами мясокомбината «Туапсинский».
В сентябре текущего года Напсо объявили в федеральный розыск по подозрению в изнасиловании 19-летней помощницы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне в четыре раза чаще берут микрозаймы, так как банки массово отказывают в кредитах
- СМИ: Аномальное поведение птиц говорит о приближении апокалипсиса
- УК предложено штрафовать до полумиллиона рублей за недопуск операторов связи в дома
- Юрист: Идея о платежах безработных за полисы ОМС – неприемлема
- Более 50 российских авиакомпаний ждут масштабные проверки
- Омский священник назвал женщин виновницами преступлений, которые совершают мужчины
- СМИ: В Питере уволили воспитательницу, у которой дочь мигрантки украла украшения
- СМИ: Пугачёву отключили от российской системы ОМС
- Трамп: Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по Газе
- Экс-зампреда Верховного суда Момотова обвинили в «крышевании» проституции и неуплате налогов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru