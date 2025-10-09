В Волгоградской области из-за обломков БПЛА загорелись объекты ТЭК

Пожары произошли на объектах топливно-энергетического комплекса в Волгоградской области после отражения атаки беспилотников. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Как отметил глава области, из-за падения обломков БПЛА было частично повреждено здание котельной в Котовском районе.

«Также произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса... оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний», - подчеркнул Бочаров.

Ранее в Ростовской области из-за падения сбитого дрона произошел пожар во дворе жилого дома, пишет Ura.ru.

