СМИ: Союзники Украины в Евросоюзе не ждут прорыва от контрнаступления ВСУ

Запад не ждет прорыва от вероятного контрнаступления украинских войск, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника из Евросоюза.

СМИ: в Артемовске ликвидировали ветерана разведки Украины

Одной из причин сомнений является то, что силы обороны России успели окопаться перед надвигающимся наступлением.

В Евросоюзе видят более реальным вариантом развития событий продвижение ВСУ на 30 километров, что может позволить украинской артиллерии быть в радиусе поражения российских линий снабжения, а также создаст более комфортные условия для наступления в будущем году.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:НаступлениеВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры