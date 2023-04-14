СМИ: Союзники Украины в Евросоюзе не ждут прорыва от контрнаступления ВСУ
14 апреля 202319:24
Запад не ждет прорыва от вероятного контрнаступления украинских войск, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника из Евросоюза.
Одной из причин сомнений является то, что силы обороны России успели окопаться перед надвигающимся наступлением.
В Евросоюзе видят более реальным вариантом развития событий продвижение ВСУ на 30 километров, что может позволить украинской артиллерии быть в радиусе поражения российских линий снабжения, а также создаст более комфортные условия для наступления в будущем году.
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14 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru