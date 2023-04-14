СМИ: Союзники Украины в Евросоюзе не ждут прорыва от контрнаступления ВСУ

Одной из причин сомнений является то, что силы обороны России успели окопаться перед надвигающимся наступлением.

В Евросоюзе видят более реальным вариантом развития событий продвижение ВСУ на 30 километров, что может позволить украинской артиллерии быть в радиусе поражения российских линий снабжения, а также создаст более комфортные условия для наступления в будущем году.