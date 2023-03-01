СМИ сообщили об атаке Украины «странными объектами»
Странные воздушные объекты атаковали Украину. Об этом пишет «Русская весна».
По данным военкоров, украинские силы ПВО попытались сбить объекты в Кременчуге Полтавской области, из-за этого в городе прогремела серия взрывов.
«Высота полета 4–5 км над землей. Летит строго по направлению ветра», — сообщали украинские ресурсы.
Кроме того, местные СМИ заявляли о прилетевших из Полтавы беспилотниках «Shahed-136».
Между тем депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с Ura.ru заявил, что Украина оказалась в патовой ситуации. Как отметил парламентарий, у Киева нет успехов на фронтах и при этом возникли проблемы с поставками вооружения и боеприпасов.
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