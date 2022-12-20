СМИ сообщили о взрыве в Изюмском районе Харьковской области

Взрыв прогремел в Изюмском районе Харьковской области в ночь на вторник. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Несколько взрывов раздались в Киеве

По данным издания, хлопок прозвучал около 02:00 мск. В результате возник пожар. Местные власти пока не комментировали случившееся.

Как сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны», взрыв и пожар произошли на инфраструктурном объекте в Харьковской области. Предположительно, была поражена нефтебаза или склад ГСМ, отмечает телеканал «360».

Накануне стало известно о взрывах в Шевченковском районе Киева, власти города подтвердили повреждения объектов критической инфраструктуры, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Скрин с видео / соцсети
ТЕГИ:УкраинаВзрыв
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