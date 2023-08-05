СМИ: Взрывы прозвучали в районе военного аэродрома на Украине
Несколько взрывов прозвучало в районе города Староконстантинова Хмельницкой области, там расположен аэродром украинских войск. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Отмечается, что звуки взрывов слышат жители Староконстантинова. Других подробностей не приводится.
Ранее, 5 августа, воздушная тревога в третий раз за день была объявлена на всей территории Украины. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в Киеве, а также в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru