СМИ: Взрывы прозвучали в районе военного аэродрома на Украине

Несколько взрывов прозвучало в районе города Староконстантинова Хмельницкой области, там расположен аэродром украинских войск. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

СМИ сообщили о взрывах в трех областях Украины

Отмечается, что звуки взрывов слышат жители Староконстантинова. Других подробностей не приводится.

Ранее, 5 августа, воздушная тревога в третий раз за день была объявлена на всей территории Украины. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги прозвучал в Киеве, а также в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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