СМИ сообщили о взрывах в пяти регионах Украины

Взрывы прогремели в ночь на субботу в ряде регионов Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «ТСН Новости».

Ранее на всей украинской территории объявили воздушную тревогу.

«Павлоград, Днепропетровская область — взрывы», — сообщило СМИ.

Позже стало известно о хлопках в городе Луцк Волынской области, в Винницкой и Ивано-Франковской областях, а также в городе Стрый под Львовом.

В четверг на Украине заявили о повреждениях объектов инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

