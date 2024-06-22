СМИ сообщили о взрывах в пяти регионах Украины
Взрывы прогремели в ночь на субботу в ряде регионов Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «ТСН Новости».
Ранее на всей украинской территории объявили воздушную тревогу.
«Павлоград, Днепропетровская область — взрывы», — сообщило СМИ.
Позже стало известно о хлопках в городе Луцк Волынской области, в Винницкой и Ивано-Франковской областях, а также в городе Стрый под Львовом.
В четверг на Украине заявили о повреждениях объектов инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru