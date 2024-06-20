На Украине сообщили о повреждении одной из теплоэлектростанций

«Серьезно повреждено оборудование станции... Это уже седьмая массовая атака на теплоэлектростанции компании за последние три месяца», — отметили в организации.

Где находится ТЭС, не уточняется.

Ранее энергокомпания «Укрэнерго» заявила о повреждениях на объектах инфраструктуры в Винницкой, Киевской и Днепропетровской областях, подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

В ночь на 20 июня в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу, также сообщалось о взрыве в Днепропетровске, напоминает 360.ru.

